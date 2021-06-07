Голубовская заявила, что на нее заказали "компромат", и сказала, что знает заказчиков

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская заявила, что против нее ищут компромат из-за ее поддержки инфекционных стационаров, "которых необоснованно лишают финансирования а людей – доступа к качественной медпомощи в условиях неоконченной эпидемии". Медик сказала, что очернить ее не выйдет – она уже "все это проходила".

Пост об этом врач опубликовала в Facebook в понедельник, 7 июня. Голубовская написала, что людьми "с диаметрально противоположной точкой зрения" дано задание поднять "клеветническую волну в СМИ в отношение ее скромной персоны". Она отметила, что знает заказчиков, но конкретных имен не назвала.

Врач указала, что найти компромат на нее сложно и "придется что-то выдумывать и перевирать факты".

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"Напомню этим особям, что я это все уже переживала в октябре-ноябре 2019 года, когда пыталась остановить принятие убийственного для страны законопроекта по общественному здоровью", – подчеркнула Голубовская.

Она пояснила, что этот документ, к примеру, предполагал не только децентрализацию систем противоинфекционной зашиты, но и оставлял на всю Украину четыре лабораторных центра.

Принятие указанного закона удалось остановить. "И, когда случилась беда, мы с вами имели лаб.центры в каждом регионе, вернули многих эпидемиологов, увеличили во много раз возможности лабораторий, дали специалистам возможность чувствовать свою востребованность, реализовать свои знания и элементарно перестали обливать огульно всех подряд грязью. А это уже немало. Вот надолго ли сейчас, не знаю", – отметила инфекционист.

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