Зеленского призвали присвоить профессору Голубовской звание Героя Украины

На сайте президента Украины в четверг, 3 июня, появилась петиция о присвоении доктору медицинских наук, профессору Ольге Голубовской почетного звания Героя Украины.

Как указано в петиции, Голубовская является "одним из самых авторитетных врачей не только для медицинского сообщества, но и для каждого гражданина нашего государства, особенно в период пандемии COVID-19". Автором обращения к президенту стал Геннадий Маркевич.

"Круглосуточно находясь на передовой этой борьбы, О.А.Голубовская своим профессионализмом, жизненным опытом, научно-педагогическим талантом и человеческой мудростью доказала обществу свой непревзойденный патриотизм и действительно государственную позицию на благо развития нашей Украины", – говорится в петиции.

Благодаря Голубовской, Украина имеет достойную инфекционную службу, насыщенную высококвалифицированными врачебными и медсестринских кадрами, разработанные и утвержденные клинические протоколы лечения и методики, обученные тысячи специалистов методам лечения от коронавирусной инфекции, говорится в тексте.

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"Заслуги профессора Голубовской О.А. перед государством и украинцами можно продолжать перечислять, но мы убеждены, что в нашей стране нет ни одного человека, который бы не знал ее имя. Ведь именно благодаря ей сегодня мы имеем спасение и сохранение жизни до сотен тысяч украинцев. Учитывая вышеупомянутое, вносим ходатайство о присвоении доктору медицинских наук, профессору Голубовской Ольге Анатольевне почетного звания Герой Украины", – говорится в петиции.

Добавим, что Ольга Голубовская – одна из самых именитых представительниц отрасли здравоохранения, ведущий инфекционист и одна из авторов украинских протоколов лечения COVID-19. Она также консультировала президента Украины Владимира Зеленского, когда тот заболел коронавирусом.

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