Коронавирус-мутант дошел до Дании: вирусологи высказали опасения

В Дании зафиксировали мутировавший вид COVID-19, который впервые был найден в ЮАР 18 декабря.

Коронавирус-мутант зарегистрировали у мужчины из острова Зеландия. Пациент недавно вернулся из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили вирусологи из Копенгагского университета, передает местное издание Berlingske.

Профессор экспериментальной вирусологии Алан Рандруп Томсен отметил, что новый вирус нашли в "очень неподходящее время" с эпидемической точки зрения.

Эксперт добавил, что этот вирус имеет некоторые характеристики британского штамма, то есть, большую заразность. "А мы не хотим усугублять ситуацию, в которой уже находимся", – заявил ученый.

По словам вирусолога, в настоящее время очень сложно оценить, можно ли сдерживать заражение южноафриканским вариантом COVID-19.

С начала пандемии в Дании было зафиксировано 188 199 заболевших коронавирусом, 1747 человек умерли.

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