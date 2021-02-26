Голубовская: подозреваю, что в Украину попали новые штаммы коронавируса

Учитывая изменение клинической картины больных коронавирусом, вполне возможно, что в Украине циркулируют новые штаммы COVID-19.

Об этом OBOZREVATEL сказала главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, комментируя информацию о вероятном проникновении в Украину британского штамма, который характеризуется быстрым распространением.

"Официально пока что британского и других особо опасных штаммов в Украине не выявлено. По данным Центра общественного здоровья, у нас циркулирует линия В. Но у меня большое подозрение, что какие-то штаммы циркулируют. Такое изменение клинической картины объяснить только процессами адаптации микро- и макроорганизмов очень сложно", – уточнила Голубовская.

По ее словам, еще не все отправленные на исследование образцы вернулись обратно в Украину, а лишь четвертая часть.

"Думаю, будут отправлять еще. Возможно, на сегодня мы пока не можем выявить новые штаммы. Собственно говоря, как не выявили первого нулевого пациента, хотя я об этом даже не мечтала. Когда нет службы – этого сделать невозможно. Первые пациенты появились в клинике раньше обнаруженного первого больного", – резюмировала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Ольги Голубовской, Украину накрыла очередная волна коронавируса, болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению.