Голубовская: коронавирус стал более смертоносным и непредсказуемым

Украину накрыла очередная волна коронавируса, болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению.

Об этом OBOZREVATEL сказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская, комментируя рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

"Сейчас новое течения заболевания, абсолютно другое. Оно очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным – давайте доживем до 14-16-го дня, потом должно становиться легче, то теперь ничего подобного: внезапное ухудшение может быть и на третьей неделе болезни", – уточнила врач.

По словам Голубовской, увеличилось также количество внезапных смертей и тяжелых больных в 30-летнем возрасте.

"Иногда готовим больных на выписку, а они за ночь десатурируют (падение степени насыщения крови кислородом. – ред) и приходится заново все. Стало много внезапных смертей. Вирус тяжелее подается лечению, поступают тяжелые 30-летние пациенты. Причем очень тяжелые. Нужно продержаться хотя бы до конца года", – подытожила инфекционист.

Подробнее о развитии эпидемии коронавируса в Украине читайте в интервью Ольги Голубовской на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская уточняла, что у больных COVID-19 даже после выздоровления могут возникнуть осложнения в виде инфарктов, инсультов и психоневрологических проявлений.