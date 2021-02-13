Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются лечиться от коронавируса

В Украине люди нередко отказываются получать лечение от COVID-19 из-за недоверия к препаратам, прописанным в протоколах.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля рассказала инфекционистка Ольга Голубовская. Запись транслировали на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врач пожаловалась, что в соцсетях "диванные эксперты" создают панику, обсуждая эффективность медикаментов, рекомендованных против коронавируса.

"Страсти по лечению, страсти по нашим протоколам...Вы наблюдали все круглый год, как напишем протокол – тут же масса экспертов...По каждому (из препаратов – Ред.), который мы в протокол не введем, масса вот этих вот каких-то экспертов "диванных", – сказала Голубовская.

По ее мнению, разговоры о якобы опасности препаратов из COVID-протоколов вводят украинцев в заблуждение. После этого некоторые пациенты с коронавирусом отказываются от лечения.

"И люди уже дошли до того, что иногда отказываются получать лечение, потому что они в Facebook чью-то очередную истерику прочитали", – объяснила инфекционистка.

Напомним, по мнению Голубовской, перекрестного иммунитета от различных штаммов коронавируса, скорее всего, не будет, а вакцинация может быть опасной для тех, кто переболел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сотрудник Шустера получил положительный ПЦР после вакцинации "Спутником V". Голубовская объяснила, что ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего.