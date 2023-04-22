'Гнать метлой!' Украинцы массово поддержали изгнание священников УПЦ МП из церквей

В Украине идет процесс перехода церквей от УПЦ МП к ПЦУ, однако далеко не все священники Московского патриархата хотят переходить в поместную церковь. Несмотря на это, многие украинцы, судя по опросам, считают переход необходимым, а вместе с ним и изгнание московских попов из храмов.

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Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL. Под постом о том, нужно ли запретить священникам УПЦ МП доступ к церквям, подавляющее большинство реакций было положительным.

Многие написали, что уже давно пора прогнать из украинских храмов попов Московского патриархата, ведь среди них есть немало тех, кто имеет пророссийские взгляды и не считает Россию агрессором.

"Немедленно и как можно скорее!", "Давно нужно было это сделать!", "Давно пора всех выгнать из Украины", "Давным-давно пора, как можно дальше", "В Украине – украинская церковь, украинский язык, мп – в рашу. Какие еще могут быть вопросы", "Обязательно и немедленно!" – отвечали украинцы.

Многие опрошенные также высказывались за полный запрет УПЦ МП в Украине.

"Вражеской церкви не место на территории Украины. Запретить мп", "Давно пора. Россия большая, пусть служат на своей земле", "Гнать и гнать врага с нашей земли УКРАИНЫ – однозначно!", "Рашистами не место на нашей Земле, на болота их к кириллу вместе с мерседесом", – писали комментаторы.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на апрель 2023 года 70% украинцев поддерживают идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. За два года граждан, имеющих такое мнение, стало больше.

О том, как проходит процесс перехода церквей от Московского патриархата к ПЦУ, когда он закончится, а также что не так с УПЦ МП, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Тернопольский городской совет принял решение о прекращении права пользования земельным участком Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата. Депутаты на сессии большинством голосов поддержали соответствующий вопрос.

– Депутаты Волынского областного совета 11 апреля поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в регионе. За это 54 народных избранника проголосовали единогласно.

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