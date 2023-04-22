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"Гнать метлой!" Украинцы массово поддержали изгнание священников УПЦ МП из церквей

София Закревская
Общество
2 минуты
7,9 т.
'Гнать метлой!' Украинцы массово поддержали изгнание священников УПЦ МП из церквей

В Украине идет процесс перехода церквей от УПЦ МП к ПЦУ, однако далеко не все священники Московского патриархата хотят переходить в поместную церковь. Несмотря на это, многие украинцы, судя по опросам, считают переход необходимым, а вместе с ним и изгнание московских попов из храмов.

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Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL. Под постом о том, нужно ли запретить священникам УПЦ МП доступ к церквям, подавляющее большинство реакций было положительным.

"Гнать метлой!" Украинцы массово поддержали изгнание священников УПЦ МП из церквей

Многие написали, что уже давно пора прогнать из украинских храмов попов Московского патриархата, ведь среди них есть немало тех, кто имеет пророссийские взгляды и не считает Россию агрессором.

"Немедленно и как можно скорее!", "Давно нужно было это сделать!", "Давно пора всех выгнать из Украины", "Давным-давно пора, как можно дальше", "В Украине – украинская церковь, украинский язык, мп – в рашу. Какие еще могут быть вопросы", "Обязательно и немедленно!" – отвечали украинцы.

Многие опрошенные также высказывались за полный запрет УПЦ МП в Украине.

"Вражеской церкви не место на территории Украины. Запретить мп", "Давно пора. Россия большая, пусть служат на своей земле", "Гнать и гнать врага с нашей земли УКРАИНЫ – однозначно!", "Рашистами не место на нашей Земле, на болота их к кириллу вместе с мерседесом", – писали комментаторы.

Ранее мы писали о том, что по состоянию на апрель 2023 года 70% украинцев поддерживают идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. За два года граждан, имеющих такое мнение, стало больше.

О том, как проходит процесс перехода церквей от Московского патриархата к ПЦУ, когда он закончится, а также что не так с УПЦ МП, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Тернопольский городской совет принял решение о прекращении права пользования земельным участком Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата. Депутаты на сессии большинством голосов поддержали соответствующий вопрос.

– Депутаты Волынского областного совета 11 апреля поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в регионе. За это 54 народных избранника проголосовали единогласно.

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