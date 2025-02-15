Годовая отсрочка и возможность выезда за границу: военный объяснил, как будут работать контракты для 18-24-летних

Граждане от 18 до 24 лет, которые подпишут спецконтракт сроком на один год, после его окончания смогут получить годовую отсрочку и возможность уехать за границу. Также молодые люди смогут окончить службу в 25 лет.

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Об этом рассказал военный 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Мстислав Баник в эфире телемарафона. В частности, его бригада уже участвует в пилотном проекте.

"Пока только шесть бригад участвуют, но очевидно, что в будущем это будет распространяться на все Силы обороны. Надо отработать это на тех воинских частях, которые могут обеспечить процесс рекрутинга и это те воинские части, которые должны правильно взять и правильно обеспечить боевой курс и высококачественную подготовку таких бойцов", – отметил он.

По словам Баника, главными условиями контракта является служба в ВСУ сроком один год, а дальше по желанию.

"Срок контракта один год. То есть ты подписываешь годовой контракт и через год ты оставляешь Вооруженные силы, если хочешь их оставить. Имеешь годовую отсрочку от службы в армии и возможность выезда за границу. Это твои главные условия", – рассказал военный.

В свою очередь, эта программа предусматривает службу в штурмовых подразделениях. Сегодня пехота нуждается преимущественно в молодых, свежих, мотивированных и энергичных людей.

"У нас для них есть как штурмовые должности по этим миллионным контрактам, так и обычные – водителей, медиков и другие, на которые мы можем пригласить и также это могут быть контакты однолетние или до объявления демобилизации. И с выплатой подъемных", – сказал Баник.

Учеба начинается после того, как человек подпишет контракт, она будет проходить на базе бригады и продлится 45 дней. Далее еще 14 дней будет продолжаться профессиональное обучение.

"То есть надо освоить то вооружение, с которым будут работать. И потом, после этих двух месяцев обучения, еще есть 14 дней на адаптацию в самом подразделении. А уже после, можно будет включаться в работу", – подчеркнул он.

В то же время военный опроверг то, что кого-то могут бросить штурмовать посадку "на третий день"

"Такого ни в коем случае не будет. Сначала отбор, чтобы тебе все подходило, физическое и психологическое состояние позволяло. Затем полная профессиональная подготовка и обучение", – сказал военнослужащий.

Он добавил, что для многих подписание этого контракта может стать "билетом в жизнь".

"Поскольку ты получаешь 200 тыс. грн для старта и потом в течение года получаешь миллион. Вряд ли кто-то может найти сейчас, учитывая сложное время, работу которая принесет тебе такие деньги за год. Учитывая, что кроме миллиона гривен, ты еще получаешь 100 тыс. грн премии плюс зарплату", – подчеркнул военнослужащий.

Напомним, 11 февраля в Украине стартовал проект "Контракт 18-24". Это нововведение для молодой возрастной категории 18-24 лет, которая готова добровольно присоединиться к ВСУ на один год. По словам Умерова, контракт не принудительный.

Как сообщает OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, спецконтракты для 18–24-летних позволят получить молодым гражданам бесплатное образование, льготный кредит на жилье и возможность заработать 1 миллион гривен в год.

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