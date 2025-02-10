Возможность заработать миллион в год и бесплатное образование: Зеленский рассказал детали военных контрактов для молодежи

Специальные контракты для 18-24-летних позволят получить молодым воинам бесплатное образование, льготный кредит на жилье и возможность заработать 1 миллион гривен в год. Скоро появятся все детали.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвино пресс-конференции. Он отметил, что эти специальные предложения разработаны совместно с авторитетными военными.

"В ближайшие дни все детали будут официальными... Человек сможет плюс ко всему за год заработать один миллион гривен. Кроме этого, молодые люди после года на войне смогут без всяких экзаменов выбрать высшее учебное заведение и учиться бесплатно, государство все будет оплачивать. Также я бы обратил внимание на спецусловия по поводу ипотеки – 0%, все проценты будет покрывать государство", – рассказал глава страны.

Он подчеркнул, что контракт экспериментальный, и призвал общественность подождать официальное объявление всех подробностей.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Генеральном штабе Вооруженных сил не рассматривают снижение мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не нет. Вместо этого готовятся мотивационные контракты для граждан возрастом 18-25 лет с особыми условиями службы.

– Владимир Зеленский объяснял, что контракты для молодежи разрабатывались, чтобы уменьшить нехватку личного состава в Силах обороны.

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