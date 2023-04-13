Год назад бойцы ВСУ отправили на дно крейсер 'Москва': Турчинов показал историческое видео запуска 'Нептунов'

Год назад, 13 апреля, украинский комплекс "Нептун" нанес удар по российскому крейсеру "Москва", который был гордостью Черноморского флота ВМФ России. Судно пошло ко дну и уже на следующий день затонуло, что стало по-настоящему триумфальным событием.

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В четверг в сети появилось историческое видео запуска тех самых "Нептунов". Ролик опубликовал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Это пуск тех же двух крылатых ракет "Нептун", которые ровно год назад уничтожили флагман российского черноморского флота "Москва", – отметил он.

Турчинов добавил, что после того, как судно пошло ко дну, угроза высадки вражеского десанта на украинское побережье Черного моря было снято раз и навсегда.

"Это первая, но не последняя Москва, которая будет уничтожена украинским оружием и непобедимой украинской армией! Слава Украине!" – добавил он.

Стоит отметить, что российский ракетный крейсер "Москва" затонул в ночь с 13 на 14 апреля 2022 между Севастополем и островом Змеиный.

Россияне на крейсере были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, вероятно, даже не активировали корабельные системы ПВО. Также они были убеждены, что они не видны ни с берега, ни с неба, ни на радарах.

13 апреля российский крейсер неожиданно сам вошел в зону поражения украинских ракет. Как только его зафиксировали, около 16 часов произошло два пуска "Нептунов", которые один за другим вылетели в сторону "Москвы".

Примечательно, что российское командование более трех месяцев говорило неправду родным морякам, погибшим в апреле на ракетном крейсере "Москва", утверждая, что они пропали без вести. И только теперь им стали выдавать свидетельства о смерти.

Ранее министр обороны Алексей Резников сказал, что Военно-морским силам ВСУ есть чем удивить захватчиков в Черном море. Впереди русскую армию ждет много сюрпризов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на боевом дежурстве в Черном море находится 5 кораблей России, из которых два являются носителями "Калибров". Сегодня Украине могут угрожать до 12 крылатых ракет.

Причем в Херсонской области на Кинбурнской косе российские оккупанты заметно снизили свою активность. Еще в конце марта они снизили количество обстрелов оттуда.

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