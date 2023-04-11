'Ждем подходящего момента': Резников заявил, что Украине есть чем удивить военные корабли РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине нечем удивить российские военные корабли. Сейчас украинские защитники ждут подходящего момента.

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Об этом глава МОУ рассказал на совместном с и.о. министром обороны Дании Троэлсом Лундом Поульсеном брифинге. По словам Резникова, Кремль спустя почти год после затопления ракетного крейсера "Москва" до сих пор не знает всех нюансов этой атаки.

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаю, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это (затопление крейсера, – ред.) произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть", – сказал он.

Благодаря этому, по словам министра, Украина может преподнести новый "сюрприз" для вражеских кораблей, в частности, в Черном море.

"Есть некоторые нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередная "бавовна", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", – объяснил он.

Стоит отметить, что российский ракетный крейсер "Москва" затонул в ночь с 13 на 14 апреля 2022 между Севастополем и островом Змеиный.

Россияне на крейсере были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, вероятно, даже не активировали корабельные системы ПВО. Также они были убеждены, что они не видны ни с берега, ни с неба, ни на радарах.

13 апреля российский крейсер неожиданно сам вошел в зону поражения украинских ракет. Как только его зафиксировали, около 16 часов произошло два пуска "Нептунов", которые один за другим вылетели в сторону "Москвы".

Примечательно, что российское командование более трех месяцев говорило неправду родным морякам, погибшим в апреле на ракетном крейсере "Москва", утверждая, что они пропали без вести. И только теперь им стали выдавать свидетельства о смерти.