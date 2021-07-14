На крупном мясокомбинате под Полтавой изъяли 4 тонны продукции после массового отравления

Госпотребслужба выявила нарушения на Глобинском мясокомбинате (Полтавская область), где ранее неизвестным веществом отравились 16 человек. Ведомство решило прекратить обращение пищевых продуктов на мощности цеха полуфабрикатов, а также изъять из обращения 4131,3 кг мясных продуктов.

Проверку областное ГУ Госпотребслужбы решило провести после массового отравления сотрудников компании. Об этом сообщается в среду, 14 июля, на официальном сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Напомним, что на комбинате отравились 16 человек, 14 попали в больницу. На следующий день всех их выписали.

Госпотребслужба отметила, что 12 июля в непроизводственном помещении здания цеха полуфабрикатов на втором этаже проводились строительные работы. Там ремонтировали пол: на него наносили бетонное покрытие, а верхний слой уплотняли с помощью специальных химических средств. Вероятно, отравление связано именно с этим веществом.

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Ведомство провело проверку на мясокомбинате в Глобино и выявило такие нарушения:

ремонтные работы с использованием химических строительных средств проводили, когда этажом ниже шел производственный процесс;

цех полуфабрикатов не был обеспечен механической вентиляцией;

в компании не проанализировали опасные факторы и риски химического загрязнения пищевых продуктов, не ввели соответствующие предупредительные меры;

на момент проверки в обращении находилась мясная продукция общим весом 4131,3 кг, которая была произведена в день возникновения группового отравления и могла быть загрязнена неизвестным химвеществом.

Эксперты также отобрали пробы воздуха из рабочей зоны. И в цехе полуфабрикатов, и в непроизводственном помещении на втором этаже (где проводился ремонт) содержание веществ (ксилола, бензола, толуола) не превышали предельно допустимых концентраций.

Проверка инцидента специальной комиссией продолжается. В Госпотребслужбе добавили, что материалы будут направлены в правоохранительные органы.

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