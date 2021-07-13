В Полтавской области 16 работников мясокомбината отравились неизвестным веществом

Во вторник, 13 июля, в городе Глобино Полтавской области работники Глобинского мясокомбината отравились неизвестным веществом. Пострадали всего 16 человек.

Происшествие случилось ночью, около 00:30. В результате 14 работников были госпитализированы в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней тяжести. Два человека от госпитализации отказались.

Точная причина отравления на мясокомбинате пока неизвестна. По информации местного издания "Полтавщина", люди отравились парами краски, которой красили крышу помещения комбината. Предприятие продолжило работать в штатном режиме. Чрезвычайники ГСЧС не привлекались.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ивано-Франковской области госпитализировали с отравлением группу 17-летних подростков, которые жили в частном отеле в Микуличине. Дети приехали на отдых в горы, чтобы отпраздновать школьный выпускной.