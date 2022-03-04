Главный расследователь Bellingcat Грозев: у России осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что у Российской Федерации ресурсов для войны осталось лишь до воскресенья 6 марта. Затем, по мнению журналиста, страну-агрессор ждет крах.

Также он отметил, что на следующей неделе против Владимира Путина введут жесткие санкции. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в совместном эфире украинских телеканалов.

По мнению Грозева, уже на следующей неделе РФ ожидает полный крах. К тому же, расследователь подчеркнул, что против России введут небывалого масштаба санкции

"У России осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах. Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых "мы ранее еще не видели", и они затронут даже Путина", – говорится в сообщении Грозева.

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