В США заявили, что 90% российских войск сейчас находятся в Украине: ВСУ дают им мощный отпор

США заявляют, что 90% российских войск сейчас находятся в Украине. Вооруженные Силы Украины дают им мощный отпор, заблокировав значительную часть сил врага на севере страны.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает Forbes.

"Россия направила около 90% боевой мощи, которую она собрала, для вторжения через границу и на территорию Украины, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США на брифинге для прессы в четверг. Украинские города на севере и востоке продолжают подвергаться сильным бомбардировкам уже неделю после начала вторжения, хотя российские силы "в значительной степени застряли" на севере Украины", – сообщает издание.

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По данным Минобороны США, с 24 февраля по 3 марта Россия запустила по Украине более 480 крылатых ракет. Подавляющее большинство из них были запущены с территории Украины. 160 ракет были выпущены из России, свыше 70 - с территории Беларуси и 10 ракет запустили с Черного моря.

В Пентагоне подчеркнули: говорить о том, что оккупантам удалось захватить Херсон - преждевременно: бои еще идут.

Нет успехов у России и в захвате столицы Украины - города Киева: оккупанты застряли на подходах к городу с севера и северо-запада. ВСУ также удается и дальше блокировать 40-километровый военный конвой захватнической армии.

"Высокопоставленный представитель министерства обороны сказал, что российские войска, похоже, пытаются добраться до Киева "каждый божий день" и сталкиваются с сильным сопротивлением украинцев, а также с проблемами снабжения, поскольку они намерены окружить город. Ни одна из российских сил за пределами Киева не находится ближе, чем в 25 километрах или примерно в 15 милях от города", - цитирует представителя Пентагона издание.

Напряженной остается ситуация вокруг Чернигова и Харькова. Российские войска усиливают обстрелы этих двух городов. И, по данным Пентагона, "находятся недалеко" от Харькова.

Продолжают оккупанты и прорываться к Мариуполю - с севера и с береговой линии. В Пентагоне констатируют: Россия хочет взять город в осаду, изолировать его.

При этом в Пентагоне уверяют: украинская ПВО остается неповрежденной и эффективной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украинская ПВО сбила самолет, пытавшийся обстрелять электроподстанцию на Одесщине: пилота ищут.