Главные новости Украины за 12 марта: новые резонансные расследования СБУ и закон по борьбе с пьяным вождением

В пятницу, 12 марта, в Украине президентом был подписан закон об ужесточении наказаний за нетрезвое вождение, а Службой безопасности начато два расследования после заседания СНБО – по Харьковских соглашениях и "Донецкоблгазу".

За эти сутки произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми значимыми новостями за 12 марта:

Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №1231-IX, который предусматривает более жесткие наказания для водителей, которые сели за руль нетрезвыми . Новые меры начнут действовать уже с 13 марта.

В Херсонской области после резонансного убийства 7-летней Маши Борисовой жители хотят устроить самосуд над вероятным подозреваемым. Напомним, тело пропавшего ребенка нашли в мешке за сараем в селе Счастливое.