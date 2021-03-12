Главные новости Украины за 12 марта: новые резонансные расследования СБУ и закон по борьбе с пьяным вождением
В пятницу, 12 марта, в Украине президентом был подписан закон об ужесточении наказаний за нетрезвое вождение, а Службой безопасности начато два расследования после заседания СНБО – по Харьковских соглашениях и "Донецкоблгазу".
За эти сутки произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми значимыми новостями за 12 марта:
Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №1231-IX, который предусматривает более жесткие наказания для водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Новые меры начнут действовать уже с 13 марта.
В Херсонской области после резонансного убийства 7-летней Маши Борисовой жители хотят устроить самосуд над вероятным подозреваемым. Напомним, тело пропавшего ребенка нашли в мешке за сараем в селе Счастливое.
В Кабинете министров одобрили план мероприятий, связанных с 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы. Он предусматривает, в частности, пересчет пенсий некоторым категориям граждан.
Подозреваемого в коррупции экс-главу компании "Укрбуд" Максима Микитася выпустили из СИЗО. Адвокат бывшего нардепа сообщил детали такого решения суда.
В Киеве из-за сильной метели произошел коллапс на дорогах. Из-за непогоды власти даже предложили сократить рабочий день, а движение транспорта ограничили.
После решения Совета национальной безопасности и обороны о возвращении "Мотор Сич" в госсобственность КНР потребовала от Украины защитить интересы китайских бизнесменов, которые инвестировали в предприятие.
В СБУ тем временем начали расследования о подписании и ратификации Харьковских соглашений, а также в отношении действий компании "Донецкоблгаз", которая отключила потребителей от теплоснабжения.