Главные новости Украины за 12 марта: новые резонансные расследования СБУ и закон по борьбе с пьяным вождением

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Главные новости Украины

В пятницу, 12 марта, в Украине президентом был подписан закон об ужесточении наказаний за нетрезвое вождение, а Службой безопасности начато два расследования после заседания СНБО – по Харьковских соглашениях и "Донецкоблгазу".

За эти сутки произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми значимыми новостями за 12 марта:

  • Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №1231-IX, который предусматривает более жесткие наказания для водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Новые меры начнут действовать уже с 13 марта.

  • В Херсонской области после резонансного убийства 7-летней Маши Борисовой жители хотят устроить самосуд над вероятным подозреваемым. Напомним, тело пропавшего ребенка нашли в мешке за сараем в селе Счастливое.

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