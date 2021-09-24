Главное – рядом: как 'Ладошки счастья' из McDonald's помогают семьям держаться вместе в трудные периоды

Почти полвека назад в семье игрока команды Philadelphia Eagles Фреда Гила случилась беда – его маленькая дочь Ким заболела лейкемией. Семья футболиста видела, как родители детей живут в машинах, фургончиках, ищут любую возможность быть рядом с госпитализированными детьми, ведь у медучреждений не всегда была возможность размещать родственников маленьких пациентов.

Эта история дала старт работе сверхважной благотворительной организации – "Фундации Дом Рональда МакДональда". Она обустраивает в больницах Семейные комнаты и дома, благодаря которым родители могут находиться рядом со своими больными детьми.

С тех пор Фундация невероятно разрослась, а единственный домик в Филадельфии превратился в 685 комнат и домов по всему миру. В 2017 году первая Семейная комната Рональда МакДональда появилась и в Украине. Сегодня их уже пять, а в планах Фундации – открытие новых Семейных комнат по всей стране. Семейные комнаты Рональда МакДональда теперь есть в Сумах, Виннице, Львове, Харькове и Киеве.

Фундация постоянно совершает добрые дела благодаря помощи крупных компаний и украинцев-благотворителей. Одна из крупнейших программ, которая позволяет существовать Семейным комнатам в нашей стране, – акция "Ладошка счастья". Украинцы приобщаются к ней, покупая благотворительную сувенирную продукцию: носки, пеналы, блокноты и, конечно же, те самые бумажные ладошки из ресторанов McDonald's. В этом году акции исполнилось целых 20 лет!

Журналисты OBOZREVATEL посетили Семейную комнату Фонда в Киеве, чтобы рассказать и показать, как маленькие бумажные ладошки, которые покупают посетители McDonald's, делают большое дело.

В небольшом помещении рядом с реанимацией новорожденных "Охматдета" находится обычная – на первый взгляд – квартира. С кухней, душем, удобными креслами и чаем на кухонных полках. Здесь живут семьи детей, оказавшихся в больнице. Жильцы меняются: одни остаются совсем ненадолго, другие – на несколько месяцев.

Это люди из разных уголков Украины, с разными жизненными целями и планами на будущее, которых объединило общее горе – болезнь ребенка.

Здесь, в Семейной комнате Рональда МакДональда, родители имеют возможность отдохнуть: положить вещи в шкаф, пообедать, немного полежать или даже поспать, пока ребенком занимаются врачи. Кроме того, пообщаться с другими семьями и радушными хозяйками комнат – администраторами, – а также получить взаимную поддержку.

Самое главное – то, что в подобных комнатах родители и дети могут побыть рядом все вместе, не оставляя малышей наедине с болезнью, а взрослых – с тяжелым испытанием.

Поддержку друг другу здесь оказывают как сами жильцы, так и администраторы. Конечно, психологические консультации имеют право предоставлять только профи, а вот подбодрить, поделиться опытом и просто искренне сказать "Держись!" – любой посетитель Семейной комнаты. Администраторы следят за уютом и безопасностью, комфортным пребыванием гостей в комнатах.

Администратор комнаты Ольга помнит докарантинные времена, когда родители собирались вместе на кухне и подолгу разговаривали. Коронавирус внес коррективы даже в работу Семейных комнат, и теперь их жильцы контактируют меньше... Но, к счастью, главной миссии – чтобы родители и дети были рядом – COVID-19 не смог помешать.

"Создание таких вот Семейных комнат является частью изменений, которым мы помогаем происходить в нашей стране, ведь цель нашей Фундации – помогать развиваться культуре медицинского обслуживания в Украине в такую, где в центре внимания – больной ребенок и его семья. Такой медицинский уход мы называем семейно ориентированным. Мы помогаем медработникам знакомиться с лучшими мировыми практиками по уходу за детьми ", – рассказывает Галина Соловей, директор" Фундации Дом Рональда МакДональда в Украине ".

С большой теплотой в комнате говорят о "выпускниках" – и маленьких, и взрослых. А некоторые из них охотно приходят в гости в комнату, которая стала для них временным домом.

Нам повезло встретить одну из таких семей – двойняшек Николаса и Александра – а также их родителей Иру и Виктора, которые в 2020 году провели в Семейной комнате три месяца.

"Мы оказались в больнице 10 декабря и в выписались уже в начале марта, можно сказать, перезимовали. Наши двойняшки родились в результате экстренного кесарева сечения. Малыши были в тяжелом состоянии, не могли сами дышать, находились под аппаратами ИВЛ – таким образом попали в реанимацию. Ник пробыл там неделю, а у Алекса показатели были хуже, поэтому он пролежал в реанимации почти месяц", – рассказала Ира.

Во время лечения пара оказалась перед выбором: разлучить детей и отправить отца с Ником домой, а Алекса оставить с мамой в больнице, или же держаться вместе. Выбрали, конечно, второй вариант.

"Мне как отцу эта комната очень помогла. Я даже не могу представить, как бы все это происходило без подобного места – и не хочу думать, как трудно ранее – преимущественно мамам – все приходилось делать самостоятельно, без поддержки мужчин", – признался Виктор.

Семейная комната Рональда МакДональда в Охматдете стала для семьи и временной домом, и местом моральной поддержки.

"Особенно поддерживали девушки-администраторы. Они всегда спрашивают, как дела, как дети, помнят историю и состояние каждого. Им удавалось деликатно поддержать нас и создать благоприятный моральный климат. Да что говорить – поддерживало еще и то, что в Семейной комнате можно было просто нормально поесть, а это – роскошь для мамы, чьи дети лежат в больнице", – вспоминает Ира.

И подобных историй стены комнат и домов "Фундации Дом Рональда МакДональда" видели множество.

А до 5 октября каждый украинец с помощью акции "Ладошка счастья" в McDonald's может сделать лучше и комфортнее жизни семей, дети из которых оказались в больницах.