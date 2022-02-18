Главарь 'ДНР' Пушилин назвал 'эвакуацию' на Донбассе 'подготовкой к войне'. Видео

Главарь "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского пропагандистского канала заявил, что так называемая эвакуация жителей Донецкой области – это якобы начало широкомасштабной войны. По словам террориста, "к этому все готово".

Российский пропагандист "Россия 24", канала, который постоянно выдает фейки о ситуации на Донбассе, задал боевику вопрос: "Широкомасштабная война начинается, к этому идет дело? Просто скажите" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На это Пушилин ответил: "К сожалению, да". Главарь террористов также заявил, что широкомасштабное наступление "может начаться в любой момент".

Боевик отметил, что взрыв, прогремевший в центре Донецка, – это "диверсия", так называемая "подготовка к наступлению украинских войск".

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Подчеркнем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

Напомним, что в "ДНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Оккупанты говорят, что их уже ждут в Ростовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.