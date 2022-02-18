Залужный: Украина не планирует наступательные операции на Донбассе, не верьте фейкам оккупантов. Видео

Юрий Сергиенко
Политика
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Залужный: Украина не планирует наступательные операции на Донбассе, не верьте фейкам оккупантов. Видео
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

Об этом Залужный сообщил в своем обращении. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что единственным вариантом деоккупации территорий остается политико-дипломатический путь

"Заявления главарей оккупационных администраций и якобы наступлении ВСУ и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности", – сказал Залужный.

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Он добавил, что отсутствие планов каких-либо силовых операций подтверждают и в ОБСЕ.

Также главнокомандующий подчеркнул, что никакие диверсионные группы из состава Объединенных сил не планируют подрывов хлора в Горловке.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте вранью оккупационной власти. Вас используют для эскалации ситуации с целью развязывания очередного кровопролития", – сказал Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты накануне начали распространять фейки о том, что ВСУ якобы готовятся к наступлению на Донбассе. Несмотря на опровержение со стороны украинских военных, на следующий день они объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.

В то же время в оккупированном Донецке взорвали автомобиль начальника так называемой "народной милиции ДНР".

Подробнее о том, что сейчас происходит в ОРДЛО, читайте в нашей онлайн-хронике.

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