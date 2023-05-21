'Герою' скандала с российскими песнями в Белой Церкви пришлось извиняться и явиться в военкомат: видео

Скандал, который вспыхнул из-за российских песен в ресторане-караоке в Белой Церкви, закончился извинениями. Мужчина, который спел "Город мой Москва", явился в военкомат и попросил прощения у украинцев.

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Видео с его извинениями, прозвучавшими на украинском языке, опубликовал Telegram-канал офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана ("Штирлица"). Выяснилось, что фигуранта скандала зовут Богдан Артеменко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Мужчина попросил прощения у девушек, которые просили прекратить его петь песни страны-агрессора, а также перед военнослужащими и всеми украинцами.

"Приношу искренние извинения за свое поведение. Со всем уважением заявляю, что не ставил целью кого-то обидеть, однако случилось то, что случилось. Я обещаю, что больше такого не повторится и понимаю, что был стопроцентно не прав. Я уважаю и люблю Украину и буду делать все для ее победы", – пообещал Богдан.

Он также поблагодарил Всеукраинскую ассоциацию участников боевых действий за то, что ее представители помогли ему "понять, что происходит в Украине" и "выйти из той сложной ситуации", в которую он "сам себя поставил".

"Мне жаль за доставленные негативные эмоции такой массе людей. И это будет хорошим опытом для меня и возможно других наших соотечественников, которые могли допустить ту же ошибку", – сказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белой Церкви в клубе караоке один из посетителей спел хит "Город мой Москва" путиниста Гарика Сукачева, что возмутило других гостей заведения. Замечания и просьбы двух девушек, одна из которых оказалась женой военного, он проигнорировал и даже нагрубил в ответ. О конфликте одна из подруг, Виктория, рассказала в сети.

– Атташе РФ в Латвии заплатил 2 тыс. евро в караоке, чтобы украинцам не включали песен по их заказам. Сам он пел хиты российского шансона. Конфликт перерос в драку – в итоге дипломат был вынужден извиняться.

– Во Львове парень, который разъезжал на авто премиум-класса на днепропетровских номерах, громко слушал песни Григория Лепса, а в ответ на замечания прохожих нахамил.

– В Полтаве в ночном клубе молодежь "отрывалась" под песни Инстасамки и Басты. В свое оправдание молодые люди заявили, что "им надоела война".