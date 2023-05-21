'Гибнут лучшие, а они поют о Москве': в Белой Церкви в караоке исполняли российские песни, разгорелся скандал. Видео

В Белой Церкви на Киевщине в клубе караоке пели российские песни. Один из посетителей решил исполнить хит "Город мой Москва" Гарика Сукачева, который с 2014 года открыто поддерживает сепаратистов в войне на востоке.

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Поступок возмутил присутствовавших в заведении двух подруг, однако любитель российских песен оказался глух к их просьбам. О случае рассказала в сети одна из женщин, жительница Броваров Виктория Назарова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, инцидент произошел в пятницу, 19 мая, в местной пиццерии "Феллини" на бульваре Александрийском. Она с подругой пришла в заведение, чтобы отпраздновать свой приезд в Украину.

"Меня очень расстроило, что на планшете с музыкой почти невозможно найти наших исполнителей, но огромный выбор музыки страны-агрессора. Поэтому пришлось петь украинские песни из этого маленького списка", – рассказала женщина.

За столиком напротив сидела компания из трех человек. Когда один из них стал петь "Город мой Москва", подруга Виктории, жена военного, подошла к нему сделать замечание, но мужчина проигнорировал просьбу.

"Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто пофиг на замечания), подошла я. Немножко в более грубой форме спросила его, как оно петь такое в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о Москве. Мне, конечно, начали грубить", – рассказала Виктория.

Далее, по ее словам, был вызван наряд полиции, женщины написали заявление на заведение и на мужчину, который неадекватно себя вел. При этом никто из персонала заведения не вступился за подруг, администрация сказала только: "Девочки, к нам постоянно приходят военные и поют российскую музыку, какая разница, зачем вам эти конфликты".

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