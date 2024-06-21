'Где на видео ребенок?' Тищенко прокомментировал конфликт с экс-военным в Днепре и запутался в заявлениях. Видео

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

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Так в эфире Киев-24 народный избранник Тищенко пытался объяснить, что именно произошло в Днепре. К сожалению, из объяснений депутата мало чего можно понять, потому что он запутался в своих словах.

Напомним: вчера в сети появились видеозаписи конфликта в Днепре между Николаем Тищенко, его окружением и двумя гражданскими людьми, один из которых оказался экс-военным из подразделения ГУР. В ходе конфликта окружение депутата одело на последнего наручники и избило его. Причем мужчина, с которым так грубо обошлось окружение нардепа, был с коляской, в которой находился маленький ребенок.

Однако Тищенко сначала отрицал, что ребенок вообще был. Затем он попросил "показать ему видео ребенка, где кто-то кого-то снимал". Когда нардепу показали этот фрагмент, Тищенко сказал, что это снимали не из его окружения.

Также нардеп утверждает, что это не на экс-военного напали "неравнодушные люди и общественные организации", а наоборот, это пострадавший напал на стражей порядка и даже порезал их.

"Было нападение на мою помощницу, вырван телефон с намерением, как мы считаем, украсть этот телефон, потому что именно на этом телефоне были видео, где мы фиксировали действия, хулиганские действия блокировки работы следственных действий, которые происходили в том колл-центре, в этой ботоферме, где, согласно решению суда и происходили следственные действия. Люди не выполнили требования следователя, который сделал замечание им. После этого его ударили, порезали ему руку каким-то острым предметом, сломали ему бодикамеру", – рассказал депутат.

Упомянутая помощница, если восстановить все произошедшее в Днепре, и стала причиной конфликта. Это Эвелина Андриевская. Девушка находится в базе "Миротворец" за участие в попытках легализации оккупации Крыма, отрицание российской агрессии и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Правда Тищенко ничего о базе "Миротворец" не знает, и сам "записан в какой-то российский "Миротворец", но по этому поводу совсем не беспокоится.

"Да мы все куда-то внесены", – говорит он.

Попытался оправдаться нардеп и на телеканалах, которые отнеслись к нему более лояльно. Там он заявил, что нет охраны "уже 52 года", хотя "более 20 лет он публичный человек".

Он также объяснил, что пострадавший не военный, но сделал это как-то туманно.

"Человек, попавший в тот скандал, экс-военный. Он не военный сегодня, он комиссован по состоянию здоровья его матери. Это информация, которую мы получили по нашему запросу. Он был врачом и не был в подразделении "Кракен" официально, а проходил там военную службу", – заметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецназовцы "Кракена" заявили, что на видео действительно мужчина, служивший в указанном подразделении ГУР.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что достаточно долгое время не поддерживает никаких отношений с Николаем Тищенко, так как "уже давно не понимает поступков" последнего.

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