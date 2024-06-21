'Не поддерживаю отношения': Ермак назвал поведение Тищенко несовместимым со статусом нардепа

Действующий глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что является кумом народного избранника Николая Тищенко. Однако политики определенное, достаточно долгое время не поддерживающие никаких отношений.

Видео дня

Об этом глава ОП рассказал, поскольку его фамилию начали вспоминать вместе с депутатом на фоне скандала в Днепре. Более того, Ермак сказал, уже давно "не понимает поступков" своего кума.

Напомним: вчера в сети появились видеозаписи конфликта в Днепре между Николаем Тищенко, его окружением и двумя гражданскими людьми, один из которых оказался экс-военным из подразделения ГУР. В ходе конфликта окружение депутата одело на экс-военного наручники и побило его.

Такое поведение Тищенко Ермак назвал позорным.

"Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ему нет оправданий. А правоохранительным органам точно есть на что реагировать. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность , независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить", – сказал глава ОП.

Ермак добавил, что поведение Тищенко "несовместимо со статусом народного депутата".

"Да, Тищенко я знаю давно. Действительно – крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", – уточнил глава ОП.

Как Николай Тищенко "защищает демократию во всем мире", читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!