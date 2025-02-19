'Гарно виглядаєш': как сказать комплимент на украинском правильно

Комплименты – одна из самых приятных частей нашей ежедневной речи. Но правильно ли вы их делаете, согласно правилам украинского языка ?

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Одним из самых распространенных комплиментов является замечание о красивом внешнем виде человека в целом. Как бы вы сформулировали его на украинском? Очень вероятно, что таким образом: "гарно виглядаєш". Впрочем, профессор-языковед Александр Пономарив в своем блоге писал, что такая формулировка ошибочна.

Как отметил ученый, основное значение глагола "выглядати" в украинском языке – это смотреть куда-то, сквозь что-то, виднеться, куда-то всматриваться. Следовательно, о внешности здесь очевидно речь не идет.

А как тогда правильно говорить? Зависит от контекста, в котором нужно употребить слово. Если речь о внешности человека, лучше применить конструкцию "мати вигляд". Итак, комплимент должен звучать так: "Ти маєш гарний / чудовий / чарівний / відпочилий вигляд". Также можно привести такой пример: "Печені яблука, политі медком були апетитними на вигляд".

Если мы говорим о других признаках, которые передаются через внешние черты, то здесь также уместно будет употреблять глагол "видаватися". Так стоит говорить "Іван видавався стурбованим", "ця річ видається дивною".

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