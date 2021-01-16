Гармаш объяснил, почему террористы "Л/ДНР" решили передать пленных в одностороннем порядке

Террористы "Л/ДНР" избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.

Об этом OBOZREVATEL сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш, комментируя передачу Украине группы пленных якобы "в одностороннем порядке".

Напомним, как указано на сайте сепаратистов ДАН, в данную группу "вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против "республик" и по возвращению в Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям". Об этом говорится в совместном заявлении представителей "Л/ДНР" в Минской контактной группе Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

"Нам отдают больных и немощных людей и тех, кто находится в местах лишения свободы. Они им не нужны. Это говорит о тяжелой ситуации в ОРДЛО, у которой нет денег на содержание ненужных ей людей", – сказал Гармаш.

По его словам, передача удержанных украинцев, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе, не входит в компетенцию ТКГ, а значит – Дейнего и Никоноровой тоже. Это уровень уполномоченных по правам человека – Людмилы Денисовой со стороны Украины и Татьяны Москальковой от России.

"Украина должна бороться за возвращение и тех, кто находятся в местах лишения свободы. Но они не имеют отношения к конфликту на Донбассе, который в Минских соглашениях обозначается как события в ОРДЛО, значит, это не компетенция ТГК, Дейнего и Никоноровой тоже. А они почему-то делают по этому поводу публичные заявления. Этим занимается Денисова", – уточнил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили о планах главаря самопровозглашенной "республики" Дениса Пушилина переехать в Россию вместе со своей любовницей, "министром иностранных дел" Натальей Никоноровой.