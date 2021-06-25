Фукс заявил, что после введения санкций СНБО ему не хватает денег

Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, в отношении которого на последнем заседании Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) ввели санкции, заявил, что после блокировки его счетов знакомые якобы предлагают ему деньги на жизнь.

В интервью изданию "Страна" олигарх заявил, что якобы не понимает, как платить за обучение трех несовершеннолетних детей.

"Мне сейчас тяжело жить, я же воспитываю трех несовершеннолетних детей, я сейчас не понимаю, как мне оплачивать школу, например", – сказал Фукс.

Он также рассказал, что теперь не может заниматься бизнесом, поэтому друзья предлагают ему "по 1-3 миллиона долларов, чтобы хватало на жизнь".

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"Я больше не могу заниматься бизнесом, ничем формальным. Проблемы в моей жизни достаточно велики. Мне сейчас звонят друзья, предлагают деньги, в разумных пределах", – заявил Фукс.

Бизнесмен при этом отказался называть имена таких "друзей".

"Я не могу такое сказать, потому что я боюсь, что этих людей будут кошмарить тоже. Скажем, люди звонят и говорят, что могут дать мне 1-3 миллиона долларов, чтобы хватало на жизнь. Я отказываюсь, не хочу подставлять людей. У меня введен максимальный полный пакет санкций, как вы знаете. Мало ли..." – заявил он.

Напомним: 19 февраля Фукс обратился в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Золотая Середина" в связи с якобы неспособностью оплатить компенсацию в размере 300 тыс. гривен. Однако на самом деле Фукс с помощью рейдерских методов пытался захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины.Таким образом он хотел отомстить за резонансные расследования его коррупционных схем.

После Фукс отказался в суде от своего заведомо незаконного заявления. Хозяйственный суд Киевской области принял отказ от заявления и закрыл дело 11 марта.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО, решение о которых было принято 18 июня. Перечень содержит 538 физических и 540 юридических лиц. Среди фигурантов – Павел Фукс.

О фактах и преступных схемах в деятельности Фукса подробнее читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее была раскрыта масштабная схема олигарха Фукса. Он построил целую империю по захвату активов. Связанные с ними компании, как утверждают журналисты, получали недвижимость, банковские долги, другие активы.