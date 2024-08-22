Фонд Рината Ахметова передал помощь жителям населенных пунктов Донбасса, которые приближены к линии фронта

Несмотря на риски и опасность, Фонд Рината Ахметова системно поддерживает жителей прифронтовых населенных пунктов. Жители поселка Ставки Краматорского района Донецкой области получили продуктовые наборы Фонда.

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"Продукты людям нужны, а их не за что покупать. Многие остались без работы. Если пенсионеры хотя бы пенсию получают, то у молодежи нет ничего", – говорит Наталья Суханова, главная в поселке.

"На хлеб нет, дом сгорел, пенсию я не получаю. Помочь некому. Спасибо вам", – говорит один из местных жителей.

По словам Николая Осиченко, посла Фонда, руководителя Мариупольского телевидения, здесь очень опасно: поселок недалеко от линии столкновения. А еще Россия повсюду оставила мины и растяжки.

"У нас 20 соток огорода в селе есть, но ждем саперов – там может быть все, что угодно", – говорит местная жительница Светлана, вернувшаяся домой после деоккупации.

С начала полномасштабной войны Фонд направил 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.