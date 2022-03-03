'F**k Poutine!' Во Франции обрисовали виллу бывшей жены Путина

В городе Англет на атлантическом побережье Франции виллу бывшей жены президента РФ Владимира Путина обрисовали желто-синей краской. Таким образом россиянам за границей начали мстить за начало войны против Украины.

Также после полномасштабного вторжения целью мести были яхты российских олигархов. Об этом сообщает издание Daily Mail (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вилла жены Путины была покрыта граффити с десятками надписей: "F**k" и "F**k Poutine". После этого российские олигархи наняли частную охрану для своих яхт и роскошных вилл на из-за опасений, что они могут стать целью атак мести после вторжения РФ в Украину.

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В связи с этим полиция усилила патрулирование портов испанского острова, чтобы обеспечить 24-часовое наблюдение, чтобы предотвратить подобные случаи мести российским оккупантам.

Кроме того, яхту бывшего главы "Вертолетной корпорации России" Александра Мижеева, шесть лет назад взявшего на себя управление поставщиком вооружений "Ростех" пытался потопить 55-летниий украинец Тарас Остапчук. Он открыл клапаны, чтобы вода хлынула внутрь, когда яхта была пришвартована в порту Адриано на курортном острове. Мужчина сказал, что действовал из мести, увидев, как российская армия уничтожает гражданские объекты в Киеве.

"Когда на прошлой неделе я увидел видео, на котором российский вертолет стреляет ракетами по гражданскому дому в Киеве, я понял, что должен что-то сделать. Я знаю, что Миджеев – человек, ответственный за создание этих вертолетов, и после того, как я увидел это видео, я подумал, что у меня есть такой же дом, и он может быть сбит ракетой, поэтому я хотел отреагировать", – сказал Остапчук.

Напомним, российский бизнесмен, СЕО Transparent Business Александр Конаныхин пообещал выплатить один миллион долларов офицеру, который арестует президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Он напомнил, что Путин пришел к власти в результате спецоперации по взрыву многоквартирных домов в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских оккупантов и вражеской техники. Он отметил необходимость самоорганизовываться для сопротивления.

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