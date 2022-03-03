Российский бизнесмен объявил вознаграждение за голову Путина в $1 млн

Российский бизнесмен, СЕО Transparent Business Александр Конаныхин пообещал выплатить один миллион долларов офицеру, который арестует президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Он напомнил, что Путин пришел к власти в результате спецоперации по взрыву многоквартирных домов в России.

Также бизнесмен подчеркнул, что считает своим моральным долгом избавить РФ от действующего президента. Об этом Конаныхин написал у себя в Facebook.

По словам бизнесмена, Путин нарушил Конституцию, а также ликвидировал свободные выборы в России, убив всех своих оппонентов. Также он подчеркнул, что будет продолжать помогать Украине бороться против путинской орды.

"Обещаю выплатить $1000000 офицеру, который, выполняя свой конституционный долг, арестует Путина как военного преступника по российским и международным законам. Путин не президент РФ, так как пришел к власти в результате спецоперации по взрыву многоквартирных домов в России, затем нарушил Конституцию, ликвидировав свободные выборы и убив оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России считаю своим моральным долгом облегчить денацификацию России. Продолжу помощь Украине в ее героических усилиях противостоять нападению путинской орды", – написал Конаныхин.

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