Фильм с историями украинцев из музея ''Голоса Мирных'' победил на кинофестивале в Санта Фе

В городе Санта Фе в Соединенных Штатах состоялся ежегодный кинофестиваль The Santa Fe Film Festival. Победителем в категории "Лучший интернациональный фильм" стала короткометражная лента Mariupol Survivors ("Выжившие в Мариуполе"), в которую вошли фрагменты трех историй из архива Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Сейчас в нашей стране идет война. Наша цель - в документальном сериале раскрыть всю правду о войне. Первая серия - о городе Мариуполь. Мы хотим рассказать правду об этой страшной войне", - так авторы презентовали фильм на фестивале.

Кинофестиваль, который проводится уже 20 лет, собирает кинематографистов, журналистов, лидеров индустрии и зрителей со всего мира. 35-минутный фильм Mariupol Survivors команда подготовила к участию в фестивале всего за девять дней.

"Мы узнали о The Santa Fe Film Festival, когда наш фильм был на этапе сценария. Но когда предоставили материалы разработки нашего проекта, в нас поверили организаторы фестиваля. Уже сейчас они отзываются о нашей работе так: "Вы единственные за историю существования нашего фестиваля , кто так поздно подался и выиграл", — рассказали в интервью Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова режиссер Мария Михно и сценаристка, журналистка и голос озвучки Анастасия Баздырева.

Читайте полное интервью с Марией и Анастасией по ссылке.

Фрагменты историй, ставших частью фильма Mariupol Survivors, входят в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй. Расскажите свою на https://civilvoicesmuseum.org или бесплатной горячей линии 0(800)509001.