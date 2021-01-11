Филарет выступил против закрытия церквей на карантин и опять связал однополые браки и пандемию

Борис Бондарь Общество 23:16, 11.01.2021 Обновлено: 23:21, 11.01.2021

Почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет подтвердил свое высказывание о том, что коронавирус является карой за однополые браки и другие грехи и высказался против закрытия церквей на карантин.

Свое мнение Филарет высказал в эфире телеканала Украина 24. Он подчеркнул, что любые человеческие страдания являются следствием греховности.

В то же время, по мнению патриарха, пандемию COVID-19 можно рассматривать не только как наказание, но и как средство вернуть людей к Богу через страдания. Однако, по его мнению, Господь, который допустил коронавирус, может также его остановить.

Филарет уточнил, что его церковь выступает против закрытия храмов в период пандемии. Он добавил, что нет угрозы заражения COVID-19 во время причастия и "только у неверующих могут быть сомнения на этот счёт".

Кроме того, патриарх осудил аборты, которые, по его мнению, нарушают одну из заповедей – "не убей".

А вот убийства во время войны, по словам Филарета, церковь не считает грехом, так как эти смерти во благо защиты Отечества.

Напомним, Филарету, который переболел коронавирусом в сентябре 2020 года, припомнили его скандальные высказывания об этой болезни, связанные с наказанием за греховность.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет считает, что причина коронавируса COVID-19 – это греховность людей. Он также назвал гомосексуализм злом, за которое "Бог сжег Содом и Гоморру".

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