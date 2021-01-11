Філарет виступив проти закриття церков на карантин і знову пов'язав одностатеві шлюби і пандемію

Почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет підтвердив своє висловлювання про те, що коронавірус є карою за одностатеві шлюби та інші гріхи і висловився проти закриття церков на карантин.

Свою думку Філарет висловив в ефірі телеканалу Україна 24. Він підкреслив, що будь-які людські страждання є наслідком гріховності.

Водночас, на думку патріарха, пандемію COVID-19 можна розглядати не тільки як покарання, а й як засіб повернути людей до Бога через страждання. Однак, на його думку, Господь, який допустив коронавірус, може також його зупинити.

Філарет уточнив, що його церква виступає проти закриття храмів у період пандемії. Він додав, що немає загрози зараження COVID-19 під час причастя і "тільки у невірян можуть бути сумніви з цього приводу".

Крім того, патріарх засудив аборти, які, на його думку, порушують одну із заповідей – "не вбивай".

А ось вбивства під час війни, за словами Філарета, церква не вважає гріхом, оскільки ці смерті на благо захисту Вітчизни.

Нагадаємо, Філарету, який перехворів на коронавірус в вересні 2020 року, пригадали його скандальні висловлювання щодо цієї хвороби, пов'язані з покаранням за гріховність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний патріарх, глава УПЦ КП Філарет вважає, що причина коронавірусу COVID-19 – це гріховність людей. Він також назвав гомосексуалізм злом, за яке "Бог спалив Содом і Гомору".