Может ли уволенный со службы военный выехать за границу во время военного положения: разъяснение

Во время военного положения в Украине военнообязанным мужчинам (18-60 лет) запрещено покидать страну, хотя существуют исключения для определенных категорий лиц. Так, выехать за границу может военный, уволившийся со службы.

Видео дня

Причиной самого увольнения может стать состояние здоровья, возраст или семейные обстоятельства. Детальнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

По ее словам, уволенный со службы мужчина имеет право на пересечение границы, ведь, например, основания для увольнения по семейным обстоятельствам в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" дублируют основания для освобождения от призыва согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К примеру, если военнослужащий уволился на основании инвалидности близкого родственника. Эта норма прописана в подпункте "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Также соответствующая запись ставится в военный билет, хотя, говорит правозащитник, на границе она не нужна.

"Такое обстоятельство еще продолжается и является основанием для освобождения от призыва во время мобилизации, это абз. 11 ч. 1 ст. 23 закона о мобилизации", – добавила Бекало.

Согласно абз. 4 п. 2-1 Правил пересечения границы, для выезда за границу военнообязанному мужчине, который, к примеру, сопровождает отца с инвалидностью I или II группы, следует предоставить в пункте пересечения следующую документы:

– пенсионное удостоверение личности с инвалидностью (или нотариально удостоверенная копия) и желательно еще справку МСЭК;

– свидетельство о рождении, подтверждающее родственную связь;

– справку о прописке или штампе в паспорте (регистрация по месту жительства должна быть одинаковой);

– если места жительства (прописки) у сопровождающего и отца разные, то – Акт установления факта осуществления ухода, который делается в госадминистрации.

Мужчина имеет право пересечь границу без сопровождения отца, при наличии указанных выше документов и дополнительно справки о постановке на консульский учет отца за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, за границу может выехать гражданин Украины военнообязанного возраста, если он признан непригодным к военной службе с исключением из воинского учета. Такое решение принимается на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!