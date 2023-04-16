В Луцке админ Telegram-канала о повестках получил наказание: какой приговор суда

В Луцке осудили администратора Telegram-канала "Где раздают повестки". Его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку.

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Об этом говорится в сюжете "Аверс". В своем канале автор сообщал локацию сотрудников ТЦК в Луцке.

Волынянин получил свой приговор за администрирование и обеспечение функционирования группы "Где повестки? Волынская область" в мессенджере Telegram. В группе размещались данные о времени и месте вручения повесток работниками Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки, что, по данным следствия, якобы позволяло призывникам избегать исполнения воинского долга.

Администратору Telegram-канала быстро закрыли доступ, после чего правоохранительные органы провели обыск в его доме и выдвинули обвинения в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В течение месяца ему был оглашен приговор, согласно которому он получил пять лет заключения с испытательным сроком в два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины позволил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от их места проживания. Исключение составляют военнообязанные и резервисты Службы безопасности и Службы внешней разведки.