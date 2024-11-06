Эвакуированные из Константиновки получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Константиновке Донецкой области продолжается эвакуация граждан. Недавно переехал и шелтер, где размещали вынужденных переселенцев из соседних городов. Фонд Рината Ахметова передал в этот шелтер продуктовые наборы.

Видео дня

"Конечно, нужна помощь. Во многих ситуациях людей эвакуируют с одной-двумя сумками", – рассказывает один из волонтеров.

"Гуманитарная помощь всегда пригодится в любой ситуации. Спасибо, что не забываете о людях", – говорит Елена, переселенка из Торецкая.

Эвакуированные украинцы находятся в этом заведении временно, пока решают, куда будут ехать дальше.

"Здесь каждый получает убежище. А еще – одежда, если ее нет, и еду. Так что наши продуктовые наборы пригодятся в шелтере", – говорит Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

С начала полномасштабной войны Фонд направил около 390 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.