Этот журнал даже во времена СССР учил детей любить Украину: история 'Малятка'

Детскую прессу называют одним из главных инструментов воспитания нового поколения. И в Украине вот уже 65 лет издают журнал, который даже во времена СССР обучал детей украинскому языку и воспитывал настоящих граждан своей родины.

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Так 14 января свой юбилей отпраздновал журнал для детей младшего школьного возраста "Малятко". OBOZ.UA рассказывает его историю.

Основал издание в 1960 писатель Борис Харчук. В разное время для него также писали Оксана Иваненко, Николай Винграновский, Олесь Гончар, Петр Панч, Евгений Гуцало, Мария Познанская, Грицько Бойко, Платон Воронько, Андрей Мястковский, Василий Чухлеб, Наталья Забила.

По замыслу Харчука, журнал должен был называться в честь персонажа украинской сказки Котигорошко. Однако советская цензура не пропустила такое название и издание пришлось назвать более нейтрально – "Малятко".

На страницах журнала публикуются детские загадки, раскраски, песенки с нотами, сценарии детских праздников, кулинарные рецепты, конкурсы. Журнал богат яркими иллюстрациями и задачами, которые помогают детям учиться читать, писать, считать, рисовать, развивать свой словарный запас и мышление. Его авторы активно переписываются со своими читателями, чтобы лучше привлечь их к чтению и познанию мира.

Однако в советские времена авторам издания приходилось выполнять задачи коммунистической партии и размещать в "Малятке" элементы пропаганды. "Нас, работников, это ставило порой в тяжелое положение. Представьте себе, детям, которым было максимум шесть лет, нужно было как-то рассказать о съезде партии", – так описывал работу в те времена писатель и работник "Малятка" Анатолий Григорук.

В свою очередь, как рассказывала о работе над "Малятком" детская писательница Оксана Кротюк, для создания номера приходилось перечитывать массу текстов детских писателей – классиков и современников, соотечественников и иностранцев. "И сколько мастеров слова было прочитано через призму детского видения, не теряя прицела, потому что – да, во "взрослых" повестях Франко можно найти полстраницы для детей, вполне для детей! И так же у Антоненко-Давыдовича, который для них никогда не писал, и во взрослой прозе Винграновского. Когда такие вещи находишь, они ложатся в детский журнал, а потом это высокое слово кто-то непременно возьмет в читанку, в какой-то тематический сборник, и дальше уже оно приживается в детском чтении. Чтобы не забыли люди, что такое художественное письмо", – писала она.

Сейчас "Малятко" публикует современных детских авторов и сопровождает тексты иллюстрациями, которые создают художники. Ежемесячный тираж издания составляет около 30 000 экземпляров. Государство никак не финансирует издание – оно живет за счет подписки. А интерес родителей к детскому журналу до сих пор не падает. Традиция издания — дарить бесплатную подписку детским домам Украины.

В 1988 году редакция журнала учредила премию имени Натальи Забилы. Ежегодно ее вручают лучшим писателям и художникам, которые публиковались в "Малятке".

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