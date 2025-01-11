Какие школьные предметы были в СССР, а сейчас исчезли из программы: список

Советская система образования имела свои особенности. Некоторые из школьных предметов были данью политическим требованиям. Приходилось изучать историю КПСС, политинформацию, основы марксизма-ленинизма. После распада СССР ушли и потребности в изучении политических предметов, связанных с идеологией. Кроме того, исчезли из школьной программы каллиграфия, астрономия, черчение. Немногие знают, что в определенный период для учеников был даже введен курс этики и психологии семейной жизни.

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OBOZ.UA рассказывает, какие предметы изучали в СССР. Современное образование больше ориентировано на развитие творческих способностей, критического мышления и самостоятельности школьников.

Каллиграфия или чистописание

Уроки чистописания и каллиграфии имени особенную роль в советской школе и были средством воспитания "советского человека". Красивый и разборчивый почерк считался признаком дисциплинированности, чистоплотности и внимательности. Через каллиграфию закладывались базы коммунистической морали. Писание лозунгов, цитат и идеологических текстов формировало мировоззрение учащихся. К концу 60-х годов ученики писали пером и чернилами, так что уроки каллиграфии вызвали большой стресс из-за высокого риска поставить пятно на бумаге.

Начальная военная подготовка

СССР был страной голода и ракет. Послевоенный период и холодная война вводили тотальную милитаризацию. У детей была дисциплина "Начальная военная подготовка", где школьникам давали, например, инструкции по действиям во время газовой атаки, учили собирать автоматы и метать гранаты. В 1990-х предмет был изъят из школьной программы, лишь некоторые его составляющие перешли в программу ОБЖ, однако практики почти не было – знания получали только теоретические.

Этика, этика и психология семейной жизни

В конце 80-х годов в школьную программу был введен новый предмет – этика и психология семейной жизни. Нововведение имело целью подготовить молодежь к созданию крепкой семьи, построению коммунистического общества и воспитанию будущих граждан СССР. Идея вроде бы неплохая, но на практике предмет излагался совсем поверхностно.

Предмет исчез из программы в 90-х годах, когда начался заметный дефицит психологов преподавателей этики. Курс способствовал формированию определенных стереотипов по поводу роли женщины и мужчины в семье, идеального брака и воспитания детей. Советская власть использовала этот предмет для формирования желаемого типа личности и укрепления общества.

Черчение

После войны нужно было возобновлять работу заводов, строить новые жилые районы. СССР активно развивал промышленность, и будущие инженеры, технологи и рабочие должны были уметь чертить. Сейчас этот предмет изучается только в профильных ЗВО, ведь компьютерные технологии значительно изменили подходы к проектированию.

Астрономия

Астрономия в советской школе была не просто учебным предметом, но и частью идеологической работы, имея тесную связь с космической гонкой между СССР и США, а также с пропагандой научно-технического прогресса. Астрономию преподавали и после распада СССР, но программа обычно состояла из теоретических, а не практических знаний. Астрономию не изучают в школах как отдельный предмет, иногда она является частью школьного курса по физике.

История КПСС

Глубокое исследование истории КПСС было неотъемлемой частью советского образования. Это делали с целью формирования коммунистического сознания у молодежи. Был даже курс "Основы марксизма-ленинизма", направленный на изучение идеологических основ компартии.

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