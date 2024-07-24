'Это жизненно необходимо': Епифаний сравнил запрет УПЦ МП с отменой рабства

Законопроект №8371, так называемый "закон о запрете УПЦ МП ", нужен Украине, как когда-то требовались миру законы о запрете рабства. Прихожане УПЦ МП поражены стокгольмским синдромом, и их нужно лечить единственным в такой ситуации способом – когда жертва не способна освободиться от преступника, ее нужно увольнять.

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Так считает Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он утверждает, что только запрет УПЦ МП может защитить свободу вероисповедания в стране.

"Закон, о необходимости которого говорят уже несколько лет, жизненно необходим. Это как закон о запрете рабства. Это как закон о запрете домашнего насилия. Этот закон – единственный способ защитить свободу вероисповедания для тех, кто не может и не хочет ее защищать, отдавшись в добровольное служение Москве", - отметил глава ПЦУ.

По его словам, не только руководители, но и сторонники МП в Украине из-за стокгольмского синдрома и как жертвы домашнего насилия "продолжают верить, что Москва их действительно так любит и таким образом переживает за их благо".

"Оба феномена подсказывают нам, что следует делать в такой ситуации. Когда жертва не способна освободиться от преступника, ее нужно увольнять, даже несмотря на ее бессилие или даже сопротивление. Когда структура так называемой УПЦ оказалась не способна к собственным действиям, как оказались способны все остальные религиозные организации в Украине, государство и общество обязаны помочь и оградить себя на духовном фронте от агрессии "русского мира", – подчеркнул Эпифаний.

И дело здесь не в особенностях российского диктатора Путина и главы МП Гундяева. УПЦ и ПЦУ "институционально разные", и имея общность в вере, "очень по-разному воплощают христианское учение в практической повседневной жизни".

"Даже самые светлые фигуры русской церковной истории, как, например, патриарх Тихон, были поражены имперской идеей. Поэтому, несмотря ни на что, даже он не мог признать и принять реальность самостоятельного существования когда-то захваченных империей Церквей Грузии и Украины. Что уж говорить о других" , – вспоминает Епифаний.

Он подчеркивает: московская модель православия "глубоко поражена культом империи, сервилизмом (служанием трона), цезарепапизмом".

"Как русский народ фактически никогда не знал демократического образа существования и управления, так и московская церковь фактически никогда не имела свободы и не знала как это – служить Богу и людям, а не "царю и отечеству". В то же время Церковь в Украине, живя веками в условиях чужеземного и инославного господства, приобрела реальный опыт "народной Церкви", которым живет и ныне", – отметил Митрополит Киевский и всей Украины.

По его убеждению, вопрос о запрете УПЦ "не только назрел, но и давно перезрел". Именно поэтому ПЦУ обращается к украинским законодателям с просьбой не медлить с указанным законом.

"Мы просим сделать все возможное, чтобы брешь в обороне, через которую "русский мир" льет яд в души украинцев, была наконец закрыта. Этого, кстати, ждут, как ни странно будет звучать, и в среде МП в Украине. Потому что духовенство и веряне видят, что митрополита Онуфрия и других руководителей они никак не могут убедить и никак на них не способны повлиять. Поэтому они и надеются, что хотя бы государственный закон освободит их от рабства", – сказал Митрополит.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал упомянутый проект закона №8371 еще весной. Нардепам рекомендовали поддержать закон во втором чтении и целом.

Почему колеблются "слуги", неясно. Известно, что 66% украинцев выступают за полное запрещение деятельности УПЦ МП в Украине. Еще 19% поддерживают подход, не предполагающий полного запрета, однако даже они поддерживают идею установления госконтроля над этой церковью.