''Это все неправда, это напоказ'': во время ''шоу'' Путина в Мариуполе зафиксировали основание, вырезанное росСМИ. Видео

Президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь, Донецкой области. Однако, несмотря на радостные лица в пропагандистских роликах РФ, далеко не все жители были искренне счастливы увидеть диктатора.

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Жительница города Мариуполь прямо во время съемки назвала выступление неправдой. Этот момент был вырезан перед показом гражданам России, однако по сети распространился и правдивый вариант (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

На 19 секунде данного ролика можно услышать фразы на заднем плане – "Это неправда!", "Это напоказ!".

В свою очередь "опрашиваемые" в Путину никаких претензий не имели, наоборот – они высказали ему благодарность якобы "за спасение".

Примечательно, что РФ вырезала данный фрагмент перед пуском на российское телевидение.

Напомним, рано утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали удивительное видео. На опубликованных кадрах человек, схожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу.

Позже появились также кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются пожимать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Некоторые фигуранты видео уже идентифицировали в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, разграбивая разбомбленные дома соседей.

При этом приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, неоднократно бывавшему на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. В то же время не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.