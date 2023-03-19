Циничный ''спектакль'' с Путиным в Мариуполе: зачем Кремль устроил ''цирк'' на костях украинцев и сколько двойников у главы Кремля

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин внезапно и без предупреждения посетил Мариуполь. Россияне из-за этого впали в эйфорию и наперегонки рассказывают о чрезвычайной смелости диктатора.

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Однако действительно ли на опубликованных пропагандистами кадрах разрушенный Россией украинский город и действительно ли в Мариуполь приезжал реальный Путин? OBOZREVATEL попытался разобраться в запутанной истории с ночным вояжем и двойниками российского диктатора.

После того, как Путин в течение 9 лет так ни разу и не доехал до оккупированной части Донбасса, после многочисленных фотографий его встреч со своим окружением за длинным столом и сообщений, что перед "аудиенцией" посетители должны были отбыть карантин, после уведомлений о хорошо укрепленных бункерах, которыми пользуется российский диктатор и частной железной дороге, которую для него соорудили из-за страха перед перелетами, заявленный Кремлем визит президента РФ в оккупированный украинский Мариуполь вызвал обоснованный скептицизм.

"Российский диктатор Владимир Путин в ныне оккупированном Россией украинском городе Мариуполь встречается ночью с жителями новых квартир (чьи старые квартиры были разрушены российской армией). Сюрреалистические кадры (если настоящие) из Кремля. Но реально ли это?" – поинтересовался известный журналист Эван Макдональд.

Между тем рупоры пропаганды Кремля типа "Риа Новости" уже окрестили прибытие Путина в Мариуполь "полноформатной рабочей поездкой". А в администрации президента РФ заявили, что в ближайшие две-три недели диктатор и вовсе отправится в "турне" по регионам России – не вдаваясь в детали, будут ли это регионы в границах РФ, которые признает мир, или Путин тайком среди ночи может залететь еще в какой-то временно. оккупированный украинский город.

Действительно ли Путин приезжал в Мариуполь?

Сомнения по поводу того, что на кадрах, которые пропаганда выдает за фиксацию поездки диктатора в разрушенный Мариуполь, действительно это многострадальный украинский город, развеял советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Однако он выразил сомнение, что по ночным улицам Мариуполя гулял "единственный и неповторимый оригинал" российского президента.

"Военный преступник Путин, или один из его дублеров ночью посетил Мариуполь. Пугало привезли вертолетом из Крыма, дали прокатиться по пр. Мира и вдоль моря. Прогуляли по Филармонии, где убрали к тому моменту клетки для "трибунала над азовцами". Но провели по "потемкинской деревне" в строящемся минобороны московии квартале. После этого чучело повезли в Ростов (как символично). Во время телешоу небо было перекрыто авиацией, а в большей части города выключена мобильная связь и интернет. Страха нет, но это не точно", – отметил Андрющенко.

Он, в частности, подтвердил, что одно из видео снято в здании филармонии Мариуполя - той, где еще несколько месяцев назад захватчики варили клетки из арматуры, готовясь к судилищу над защитниками "Азовстали".

Андрющенко также несколько охладил восторг россиян, восхищающихся "бесстрашием" Путина, который тайком, среди ночи, как вор, прибыл в Мариуполь.

Отсутствие перекрытия улиц до приезда диктатора, как это постоянно происходит на территории РФ, Андрющенко объяснил не тем, что "бункерный президент" внезапно обрел смелость, а как раз страхом.

"Почему не перекрывали улицы – это, пожалуй, самая интересная часть. Потому что безопасность больше, если ты не предупреждаешь людей. Все понимают, что там работает наше сопротивление, работают наши партизаны. И (это было сделано. – Ред.) на всякий случай" , чтобы не привлекать лишнего внимания к этому визиту", – отметил Андрющенко.

Он также подчеркнул, что среди засветившихся рядом с диктатором людей во время ночного "променада" – российские чиновники, которые прилетели с ним и огромное количество (по меньшей мере двадцать) охранников. При этом ни гауляйтерам оккупированной части Донбасса, ни оккупационному "руководству" Мариуполя доступ к "телу" не был предоставлен.

Для картинки Путин попозировал на постановочном видео с 5-7 местными предателями, которые активно сотрудничали с оккупантами и мародерили в домах мариупольцев, в "образцовом квартале" "Невский". При этом даже с ними, в том числе и поднявшись в одну из квартир, диктатор общался в бронежилете.

Этот циничный фрагмент "визита" Андрющенко комментировал особенно эмоционально.

"Люди, у которых по приказу путина россияне уничтожили все, отобрали жизни, убили соседей, родных, близких почти не на коленях говорят путину за это спасибо". А оно стоит и наслаждается этой мерзостью... Редкие кадры. Убийца и жертва во время активного действия под влиянием Мариупольского синдрома", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Срочный визит в относительно безопасный Мариуполь, по мнению Андрющенко, нужен был Кремлю в ответ на поездки на передовую президента Украины Владимира Зеленского. Однако этот ответ получился слишком фальшивым, вялым и неубедительным.

Да и сомнения в том, что мариупольское турне совершил настоящий Путин, а не один из его многочисленных "дублеров" – до сих пор развеять никому не удалось.

Двойники Путина

В Кремле всегда категорически отрицали, что российский президент использует двойников. "Точку" в разговорах о многочисленных "дублерах" пытался поставить и сам диктатор – через кремлевское информагентство ТАСС, журналист которого якоы экспромтом спросил о наличии двойников у самого Путина.

Диктатор тогда заявил, что никаких "дублеров" у него нет. Хотя, заметил он, в начале 2000-х, из-за высокого уровня террористической угрозы, ему, мол, и предлагали иногда подменять его на двойника. Однако известный своей храбростью Путин тогда от предложения категорически отказался.

Впрочем, как относительно визита диктатора в Мариуполь, так и его искренности в заявлении об отсутствии двойников, есть немало сомнений, даже официальных заявлений, что Путин по привычке лжет.

Так, издание Мirror 15 марта 2022 опубликовало рассказ бывшего шпиона КГБ Сергея Жирнова, который учился вместе с Путиным. После появления в сети видео, где заметно похудевший диктатор посещает вертолетный завод в Сибири и непрерывно прикасается к своему носу (хотя раньше такой привычки за Путиным не замечали), а также других видео с президентом РФ, бывший разведчик заявил: в использовании Путиным двойников он больше не сомневается.

Посмотрев на истощенного Путина, речь которого обычно прерывается постоянным покашливанием и сравнив его с Путиным, который в Сибири активно жестикулировал и давал волю нетипичным для президента эмоциям, а также с тем, который выступал на следующий день на концерте в "Лужниках" в Москве, Жирнов заявил, что это "совсем другой Путин", имеющий "более широкое лицо, словно он опух за сутки".

"У него совсем другая форма глазных орбит, совсем другая голова, совсем другие морщинки – другой голос", – отметил бывший шпион.

Также он обратил внимание на нетипичные для реального Путина жесты, мимику и чрезмерную активность, которой тоже не может похвастаться настоящий президент РФ. Очень странным для версии российского президента в Сибири выглядело и поведение диктатора: Путин, допускавший представителей своего окружения только после прохождения карантина, вдруг бросался практически ко всем с поцелуями и объятиями.

Жирнов заверил: на ключевых мерах реальный Путин давно не появляется, его там подменяют двойники.

Также издание обратило внимание на оговорки вероятных двойников Путина. "Сибирская" версия вдруг выдала, что восточнее Урала проживают 12 миллионов россиян, хотя на самом деле население там составляет 25,5 млн человек и реальный президент не мог этого не знать. Также один из двойников заявил, что служил в морской пехоте, хотя этот факт по биографии Путина нигде больше не озвучивался.

Поэтому, приходит к выводу издание, использование Путиным двойников вовсе не является чем-то невероятным. Особенно ввиду того, что такая практика широко применялась при СССР, своих дублеров имели и Иосиф Сталин, и Леонид Брежнев.

В то же время руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов еще осенью прошлого года заявил Daily Mail: для украинских разведчиков двойники Путина давно не являются тайной.

По его словам, у российского диктатора есть по меньшей мере три двойника, которым сделали пластические операции, чтобы усилить сходство. По мнению Буданова, так в администрации президента РФ пытаются скрыть потерю Путиным контроля над Кремлем.

Начальник ГУР отметил, что украинские власти настолько озадачены провальной стратегией российского вторжения, что невольно усомнилась в том, принимает ли Путин до сих пор ключевые решения.

Буданов уверен, что "независимо от того, насколько плох" был Путин в прошлом, "он не был идиотом". Однако путинская война "не придерживается никакой логики".

"Большой вопрос в том, существует ли еще настоящий Путин?" – заметил тогда глава украинской разведки.

Буданов также заявил, что в прошлом они обнаруживали двойников Путина, заменявших его в "особых случаях", но теперь это "обычная практика".

"Мы знаем конкретно о трех людях, которые продолжают появляться, но сколько их, мы не знаем... Они все сделали пластическую операцию, чтобы выглядеть одинаково. Единственное, что их выдает – это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – аргументировал свои выводы глава ГУР МОУ.

История теории двойников Путина

Да и в самой России уже не первый год ходят слухи о двойниках Путина. Впервые об их наличии заговорили в 2003 году, когда Путин долго не появлялся на публике, якобы из-за прохождения лечения в Германии от злокачественной опухоли. Официальные подтверждения факта заболевания и лечения так и не были обнародованы, но поклонники версии о двойниках уверены: после той операции реальный Путин так и не отошел.

Дальнейшие исчезновения Путина из публичной плоскости и паузы в международных визитах также связывают с подготовкой новых двойников. После каждого такого исчезновения внешность диктатора, утверждают сторонники версии с двойниками, несколько изменялась.

Так, российский журналист Олег Кашин в июне 2015 года сделал сенсационное заявление: российский президент одновременно засветился в Кремле и на государственной даче в Алтае. Такое "сверхъестественное умение" Путина заинтересовало журналиста – и он собрал отличия между двойниками диктатора в специальную таблицу.

По его подсчетам, в тот момент речь шла о по меньшей мере 5 двойниках, каждому из которых журналист присвоил кодовые имена.

Кроме физиологических отличий - как то разное строение черепа, разный разрез глаз и форма челюсти, отличные мочки уха и носы, линия роста волос, смещение родинки на левой щеке - журналист заметил также поведенческие различия. В частности, некоторые из них вдруг забыли немецкий язык, которым в совершенстве владеет реальный Путин, все они по-разному жестикулируют и ведут себя.

Своеобразные доказательства вероятного наличия двойников у Путина делали в разное время и зарубежные политики. К примеру, премьер-министр Армении Никол Пашинян как-то обратил внимание, что во время официальных мер президент РФ не подписывал документы лично, вместо этого на них ставили факсимильную подпись.

Поэтому вопрос, приезжал в Мариуполь реальный Путин, или какой-то "Удмурт", "Синяк" или "Говорун" – остается открытым.

Напомним, ранним утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали странное видео. На опубликованных кадрах человек, схожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу. В кадр при этом не попадает ни один объект, доказывающий, что съемка проводилась именно в Мариуполе. Дорожные же указатели, встречающиеся за окном, идентифицировать невозможно: их будто специально "размывали" перед публикацией видео.

Позже появились также кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются пожимать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Некоторые фигуранты видео уже идентифицировали в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, разграбивая разбомбленные дома соседей.