Полуостров Крым в течение своей более чем 3-тысячной истории считался российским всего на протяжении 165 лет, в свое время столица России Москва была небольшим городом в составе Киевского государства. Однако только международное право, а не историческое право должно приниматься во внимание, выполняться и уважаться.

Видео дня

Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, историк Александр Левченко. "Это не должно вызывать никаких сомнений, что в каждой стране необходимо соблюдать Конституцию и законы, но отнюдь не исторические права. Это маленький урок для китайского посла", – заметил он, имея в виду скандальное заявление посла КНР во Франции относительно суверенитета постсоветских стран.

В этом контексте историк привел целый ряд примеров, когда соблюдение исторического, а не международного права могло бы привести к полному абсурду.

"Следует упомянуть, что Владивосток был когда-то китайским, что Корея раньше была единой, что большинство стран Африки и Азии входили в состав Британской империи и Франции, а Латинская Америка была под Испанией и Португалией. Норвегия была частью Швеции, а значительная часть Швеции входила в Королевство Дания. Бельгии вообще не существовало, как Пакистана и Бангладеш".

Левченко также напомнил историю Украины и России, в которой у Москвы далеко не всегда были сильные позиции. "Украина была частью Российской империи, но раньше Москва была частью Киевского государства. 700 лет назад Москва была маленьким городом, а Московское княжество было в двадцать раз меньше Литвы". Историк также напомнил, что и Китай в свое время являлся составной частью "великого монгольского государства наследников Чингисхана".

Что касается полуострова Крым, историк отметил, что "Крым когда-то был российским, то только 165 лет из последних 3200 лет, когда ведется точный учет того, кто именно и в какое время жил на полуострове".

"Поэтому нужно просто знать исторические события. Историческими фактами нужно владеть, но в межгосударственных отношениях использовать только международное право", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, посол Китая во Франции Лу Шае во время эфира на телеканале LCI заявил, что суверенитет постсоветских стран является сомнительным, поскольку нет международных соглашений, которые "материализовали" бы его. Он также повторил кремлевский нарратив о том, что Крым "был российским сначала". Это заявление вызвало мощную негативную реакцию со стороны ряда европейских стран и Украины.