''Это была сверхсложная операция'': защитник Бахмута рассказал о спасении 7-летнего мальчика, для которого он стал крестным отцом

Украинский военнослужащий Петр "Стоун" Волощенко рассказал, что стал крестным отцом для 7-летнего мальчика Стаса, которого эвакуировал из разрушенного российскими оккупантами Бахмута. По словам военного, чтобы эвакуировать семью с детьми из города, пришлось осуществить сверхсложную операцию.

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Сейчас, к счастью, семья уже находится в безопасности, и Волощенко по несколько раз в день общается со своим крестником. Об этом защитник Бахмута рассказал в рамках проекта "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Волощенко отметил, что встретил семью с детьми, которая несмотря на постоянные обстрелы со стороны путинских захватчиков оставалась в Бахмуте, по чистой случайности. Из-за воронки на дороге от вражеского снаряда автомобиль с военными поехал в объезд и благодаря этому Волощенко увидел на улице своего будущего крестника.

Ребенок повел бойца показать последствия обстрела их квартиры, после чего было принято незамедлительное решение об эвакуации. Однако семья не спешила эвакуироваться и "Стоун" дал родителям мальчика два дня на раздумья. Однако из-за непредвиденных обстоятельств вернутся к семье удалось немного позже.

Эвакуировать семью с детьми пришлось на прорыв. Военные даже привлекли снайперов ССО, летчиков, стрелковый батальон, а также два танка. Благодаря настойчивости Волощенко из Бахмута вывезли всю семью - отца, маму, двух детей и даже кота Маркиза.

"Нашел им очень хорошую квартиру, уже работа есть, я общаюсь по 2-3 раза с малышом в день. Можете зайти на мою страницу в Facebook или в TikTok, я там выкладываю, он мне звонит постоянно, мы разговариваем, я стал его крестным. Я уехал в Черновцы и стал его крестным по-настоящему, как это должно быть. Теперь я его ангел-хранитель до конца", – рассказал военнослужащий.

Напомним, украинский воин "Стоун" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По словам защитника, россиянам не так просто взять Бахмут из-за его географического положения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины могут проводить ограниченный отход в ходе боевых действий в восточной части Бахмута на Донетчине, но продолжают наносить большие потери наступающим смешанным российским войскам.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заверил, что украинская оборона Бахмута продолжается. Хотя ситуация там сложная, однако возможность доставлять военным боеприпасы остается.

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