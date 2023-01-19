"Это была провокация": Епифаний рассказал, что в день его службы в Лавре на могиле Владимира сожгли два белых клобука

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал произошедшее во время его рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на могиле митрополита Владимира. Там неизвестные сожгли два белых клобука.

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Об этом предстоятель ПЦУ рассказал в интервью "Суспільному". Клобук – это специальный головной убор, который обычно носят митрополиты. Епифаний отметил, что отнесся к такой выходке с безразличием и назвал ее "непонятной провокацией".

Он подчеркнул, что враг пытается любыми способами сдержать процессы, которые сейчас происходят в украинском обществе, в частности, напугать и доказать, что это противоречит православному учению. Видеть такие вещи в православной святыне для Епифания просто удивительно.

"Это больше похоже на шаманизм, а не на православные традиции. Но следует ожидать определенных провокаций со стороны тех, кто хочет удержать и законсервировать ситуацию до 24 февраля", – считает предстоятель ПЦУ.

Напомним: 7 января митрополит Епифаний совершил богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киева. Это была первая в истории литургия предстоятеля автокефальной ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

В своей проповеди Епифаний провел параллель между историей Рождества и войной РФ против Украины. Он напомнил, что наша страна уже разрушила планы государства-агрессора по поводу быстрой оккупации и заручилась поддержкой мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В УПЦ МП возмутились из-за планов Епифания провести службу в Лавре на Рождество. Служители Русской церкви уверяли, что подобное служение в соборе в ночь на Рождество по юлианскому календарю – не что иное, как захват.

– 19 января по случаю Крещения Господня митрополит Епифаний снова провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это уже вторая служба ПЦУ в этом соборе.

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