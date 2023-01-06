В УПЦ МП возмутились из-за планов Епифания провести службу в Лавре на Рождество: Минкульт поставил точку в вопросе

Министерство культуры и информационной политики Украины, которое является распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской Лавры, разрешило проведение рождественского богослужения в Успенском соборе в ночь на 7 января. Проводить службу будет митрополит Епифаний, который возглавляет Православную церковь Украины.

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Официальное письмо было опубликовано ВСС Украина в ответ на угрозы и клевету со стороны УПЦ Московского патриархата. Так служители российской церкви уверяют, что подобное служение в соборе в ночь на Рождество по юлианскому календарю будет ничем иным, как захватом.

"И.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны ПЦУ не поступало. Учитывая, что до сих пор ни один представитель Минкульта не прокомментировал заявление, опубликованное на сайте ВТО о богослужении 7 января, объявленные им мероприятия на территории Лавры являются попыткой силового захвата путем шантажа и введения общества в заблуждение", – указали в УПЦ.

Однако журналисты, ссылаясь на источники в ПЦУ отметили, что по состоянию на 5 января заповедник действительно еще не заключал соглашение по ПЦУ об аренде 7 января. Однако решение Минкульта уже было.

5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что специальная комиссия завершила проверку имущества двух сооружений и окончательно возвращена в пользование государству. При этом наместник лавры митрополит УПЦ МП Павел отказался подписывать акт проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря состоялась встреча глав Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Они обсудили необходимость реформы церковного календаря.

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