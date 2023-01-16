''Это ангелы нашей жизни'': сеть тронули фото собак, которые помогают искать людей под завалами в Днепре. Фото

Поисками людей под завалами разрушенного российской ракетой дома в Днепре занимаются специально обученные собаки. Их фото тронули сеть.

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Фотографии животных-спасателей опубликовал в Facebook украинский общественный деятель, предприниматель, основатель гуманистического движения "UAnimals" Александр Тодорчук. Он призвал напомнить об этом людям, которые считают неуместным спасение животных в опасных условиях.

"Напомните о них каждому, кто отказывается пускать животных в бомбоубежище. Каждому, кто отказывает в аренде людям с животными. Каждому, кто считает, что спасение животных не вовремя. Возможно, именно животные когда-нибудь спасут вашу жизнь", – написал Тодорчук.

"Похоже, собачка понимает весь этот ужас и боль, что это совсем не тренировка...", "А глаза, глаза какие... человеческие... сколько боли в них", "Животные настолько много нам отдают – а люди то не ценят, часто жестоко обращаются с ними.. И никакая война, к сожалению, не исправила плохого отношения некоторых людей к братьям нашим меньшим", "Это ангелы нашей жизни!", "Какая мудрая и благородная порода! Даже не думала, что корги используются в таких спасательных экспедициях!" – писали комментаторы.

Напомним: в городе Бахмут Донецкой области, который российские оккупационные войска продолжают стирать с лица земли, на пороге одного из домов от российского снаряда погиб пес. Немецкую овчарку оставили охранять дом.

Животное до последнего оставалось у родного дома, в который несколько раз прилетали снаряды оккупантов. Один из прилетов для пса стал роковым.

А вот наступление российских оккупационных войск со стороны Беларуси сделала невозможным украинская популяция бобров.

"Когда строят плотины, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, поэтому теперь везде вода", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 декабря во время обмена пленными с РФ Украине удалось вернуть домой не только наших военных, но и собаку по кличке Адик, которую оккупанты отобрали у защитницы "Азовстали". Впоследствии его вывезли в РФ и подарили главе Чечни Рамзану Кадырову;

– воин ВСУ прямо на передовой принял роды у кошки, которая пришла к нему в окоп. Делать это ему пришлось прямо под обстрелом.

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