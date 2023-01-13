Неожиданная помощь ВСУ: на Волыни популяция бобров сделала невозможным наступление из Беларуси

На фоне слухов о возможном наступлении российских оккупационных войск со стороны Беларуси появилась информация о неожиданных помощниках Вооруженных сил Украины. Оказалось, что наступление сделала невозможным популяция бобров.

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Об этом сообщает Sky News. Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.

В Украине наблюдается необычно мягкая зима, что создает идеальные условия для обороны. Официальные лица предупредили, что российское наступление может возобновиться с территории Беларуси.

Поэтому Украина принялась готовиться. Сотни отрядов, набранных из местного населения, готовы защищать приграничную зону.

Одно из таких подразделений, Волынская бригада территориальной обороны, проводит учения в окружении мутных озер с холодной водой, из-за которых российским войскам будет труднее пройти.

"На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", – сказал один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.

В то же время, представитель подразделения Сергей Хоминский заявил, что у Украины есть еще один полезный союзник: местная популяция бобра.

"Когда строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", – сказал он.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов не видит признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-белорусской границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиация российской оккупационной армии активизировалась на территории Белоруссии. Это влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине. Кроме того, в ближайшее время оккупанты могут перебросить на территорию Беларуси тактическую авиацию.