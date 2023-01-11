Воин ВСУ в окопе под обстрелом принял роды у кошки и показал новорожденных котят. Видео

Украинские военные даже в самых сложных обстоятельствах всегда остаются людьми, чем коренным образом отличаются от российских захватчиков. Воин ВСУ прямо на передовой принял роды у кошки, которая пришла к нему в окоп.

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Делать это ему пришлось прямо под обстрелом. Ролик о котятах военный с ником alex_rezhisser опубликовал в своем TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жизнь меня к такому не готовила. Мороз -12, в окопе под обстрелами принимать роды у кошки это жестко. Как-то будем согреваться, что-то будем думать", – говорит защитник.

Он показал своим подписчикам черно-белую кошку, родившую таких же котят и удобно устроившуюся вместе с ними в спальном мешке и на вещах военного.

На видео слышно, что четырехлапая мама довольно мурчит, пока кормит своих детей, – очевидно, она чувствовала себя спокойно, находясь под защитой воина ВСУ.

"Может быть, это знак с небес, там, где рождается жизнь, нет места смерти", "Вы молодцы! Даже термобелье положили для кошки. Вы наши защитники, еще и заботитесь о животных. В этом проявляется Человечность", "Подарил новые жизни" , "я в шоке! мой шок в шоке! вы боги родзала, берегите себя", "Боже, как эта кошка вам доверяет, берегите себя и их", – писали в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины построили специальный "контрольно-пропускной пункт" для котиков, которых они приютили. Защитники страны показали на видео, как заботятся о питомцах даже в блиндаже.

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