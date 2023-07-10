Есть два момента: глава Верховного суда указал на нюансы с пакетом законопроектов по проверке судей на добродетель

Председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что пакет законопроектов, которыми предусмотрены масштабные проверки судей ВС на добродетель, а также право президента возвращать представление ВРП на назначение судей имеет некоторые риски. Документы могут оказать положительное влияние на судебную реформу.

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Но они тоже могут увеличить политическое влияние на суды. Об этом Кравченко рассказал украинским СМИ.

По его словам, Верховный суд убежден, что "такие инициативы должны осуществляться в условиях соблюдения принципа независимости судей и не дестабилизировать работу Суда".

При этом новый пакет документов может стать инструментом для продолжения судебной реформы и очистки судебной системы после разоблачения коррупционной деятельности экс-главы ВС, так и способствовать увеличению политического влияния на нее со стороны властей.

Кравченко пояснил, что закон о судоустройстве и статусе судей четко определяет полномочия Пленума Верховного суда, в частности, предоставление выводов на законопроекты, касающиеся вопросов судоустройства и независимости судебной власти.

"Таким образом, если в Верховный суд официально придет тот или иной законопроект, то, безусловно, все вопросы будут обсуждены и все судьи смогут высказать свою позицию. Это касается и полиграфа, и проверок в целом. По результатам этого обсуждения будет консолидировано решение Пленума", – добавил он.

Кроме того, по его словам, такой же вывод на все законопроекты будет давать ВРП.

"То есть мы ожидаем, как будут развиваться события и будем действовать адекватно", – резюмировал Кравченко.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 9439 "О внесении изменений в Раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения". В случае принятия документа расширит полномочия президента в контексте назначения судей.

25 мая новым главой Верховного Суда стал Станислав Кравченко. За его кандидатуру проголосовали 108 из 148 судей.

Напомним: необходимость избрать нового главу Верховного суда появилась из-за того, что его предшественник Всеволод Князев был задержан при получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн. долларов США. Речь идет о самой большой коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.

Князеву и его адвокату-сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Князева, пойманного на взятке почти $3 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обыска у Князева дополнительно изъяли около полумиллиона долларов. На данный момент НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

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