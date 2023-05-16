Главе Верховного суда Князеву и его сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки

Главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву и его сообщнику – адвокату сообщили о подозрении в получении взятки. Их разоблачили на получении 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды. Правоохранители сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Накануне НАБУ и САП разоблачили подозреваемых "на горячем". Деньги передавали главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. А эпизод с "вознаграждением" для главы Верховного суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит", – сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. А 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции.

Но суд отказал в удовлетворении требований. И далее – в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признав недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

"Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн дол. США – 1,8 млн долл. США – судьям Верховного суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг", – добавили в НАБУ.

В конечном итоге Верховный суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. Но в ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами.

Так, при получении второго транша в 450 тыс. дол США 15 мая 2023 года глава ВС и адвокат были разоблачены "на горячем".

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Верховного суда Украины при получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов США. Речь идет о крупнейшей коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.