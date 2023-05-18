Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Князева, пойманного на взятке почти в $3 млн

Бывший глава Верховного суда Всеволод Князев, снятый с должности после резонансного задержания при получении взятки в $2,7 млн, отправится под стражу на время досудебного следствия. Такое решение поддержал Высший совет правосудия, опираясь на 14 голосов своих членов и 14 голосов присутствующих на заседании по этому делу.

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Об этом сообщает Суспильне. Сам Князев также присутствовал в зале на момент принятия такого решения.

"Прокуроры просили сделать открытым заседание по вопросу Князева в ВРП. Князев и его адвокаты настаивали на закрытом заседании из-за того, что дело касается Верховного Суда и может содержать государственную тайну. По решению ВСП прямую трансляцию запретили, однако заседание оставили открытым для участия прессы", – указано в сообщении.

Напомним, что на отправке Князева в СИЗО настаивали сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Такая мера пресечения вполне соответствует ожиданиям украинского общества, которое в условиях войны особенно нетерпимо к коррупции.

В ходе следствия стало известно, что глава Верховного суда, уже ставший одиозным, брал деньги за решение в пользу олигарха Константина Жеваго. Речь идет о деле относительно права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo, которое рассматривала Большая палата ВС.

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